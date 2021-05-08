Президент УЕФА о Суперлиге: «Есть ли у 12 миллиардеров право отнимать у нас нашу игру? Спросил их: «Как вы не поняли, что наступили в дерьмо?»

Президент УЕФА Александер Чеферин продолжил свою критику .

– В Суперлиге все эти руководители увидели способ обеспечить своей клике неизменное место на вершине европейского футбола. Я точно знаю, что их первой мыслью было перестать участвовать в турнирах УЕФА, оставаясь при этом в своих национальных лигах, но играя вторым составом, поскольку они играли бы в своем турнире первым составом.

Вторым шагом стал бы уход из национальных чемпионатов, чтобы каждые выходные играть только в матчах Суперлиги.

– Как вы думаете, ставки в вопросе Суперлиги выходили за пределы футбола?

– Абсолютно. Фактически, фоном шла классовая борьба, поэтому реакция была такой жесткой. Есть ли у двенадцати миллиардеров право делать такие кульбиты, отнимать у нас нашу игру? Все ли можно купить за деньги?

Футбол – это больше чем просто игра, это неотъемлемая часть наших народов, культуры, общества. Вот почему их оценка ситуации была совершенно неуместной.

После этого я спросил их: «Как вы не поняли, что наступили в дерьмо?» И это со всеми их советниками, со всеми деньгами, что есть у их клубов...

Думаю, хорошо, что все это случилось, потому что угроза, витавшая в воздухе, исчезла. Теперь будет проще поговорить о механизмах солидарности с этими клубами.

Бой был трудным, эти 48 часов были совершенно сумасшедшими, но теперь очевидно: они не будут пытаться повторить. Думаю, в ближайшие 10-15 лет с этим все будет в порядке. Потом может быть всякое, но меня в футболе уже не будет, – сказал Чеферин.