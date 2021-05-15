Зарема о Газизове в «Спартаке»: «Селекция работала на «Уфу». На мои требования всех разогнать он искренне удивлялся: «А что такого?»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова продолжила критиковать бывшего генерального директора клуба .

«Болельщики «Уфы» ликуют: «Как хорошо, что Шамиль Газизов вернулся! С новым тренером угадал, спас от вылета». Забавно, но предыдущего тренера тоже назначал Газизов.

Я весь август 2020 года вздрагивала, когда мне каждый раз докладывали, что в офис к Газизову приехал Рахимов. А не про нашу ли это честь?! Не про нашу, про уфимскую. Через пару дней объявляют: « стал тренером «Уфы». Фух, отлегло.

Также по случайному совпадению селекция самоотверженно работала на «Уфу». Юрий Кеосиди, честно исполняя долг, перелопатил всех доступных нападающих за 300 и сравнил их с имеющимися, но не в нашем, а в родном шамилевскому сердцу клубе.

Вполне понятна и обида Наримана (Акавова, экс-руководителя селекционной службы «Спартака», который о причинах своего ухода сказал: «Шерше ля фам» («ищите женщину») – примечание Sports.ru) на меня, которая даже в Instat и Wyscout все chercher да chercher за каждым скаутом: ведь уже октябрь, а купили только Андрича в «Уфу».

На мои требования всех разогнать немедленно Газизов искренне удивлялся: «А что такого? Это не занимает у них много времени». При этом у нас 10 туров прошло, а защитника все нет и нет. Про конфликт интересов – нет, не слышали. У Газизова конфликтов нет, сплошной интерес.



Я бы на месте республиканских властей обратила внимание на деятельность Газизова: вдруг там тоже селекция по привычке работает на «Спартак» и продолжает поиски правого защитника», – написала Салихова в телеграм-канале.

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