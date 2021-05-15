Широков о Зареме: «В футболе она разбирается лучше 80% мужчин. Зачем «Спартаку» спортивный директор – занялась бы»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил высказывания , жены владельца , которая ранее входила в совет директоров клуба.

– Молодец девушка, и к себе интерес подогревает, и к «Спартаку». У нее вот такое мнение.

Мы же не можем сказать, что сборная показывает выдающийся футбол. Но если бы она все решала, исходя из ее слов, были бы другие действия.

Судя по тому, что говорит, в футболе она разбирается лучше, чем процентов 80 мужского населения. Все вопросы по тренеру логичны. То же самое по игрокам – когда говорится о Караваеве, возможно, в игроке на эту позицию команда и нуждалась.

– В чем из сказанного Зарема не права?

– Пока во всем права. Может быть, какие-то моменты на публику выносить не стоит. Пока она бьет без промаха.

Удивительно другое – если она так хорошо разбирается, зачем им спортивный директор. Занялась бы.

– Понимаете, почему не занимается?

– Есть дети, которым надо уделить внимание, – сказал Широков.