Акавов об уходе из селекционного отдела «Спартака»: «Были причины. Шерше ля фам»

рассказал об уходе с поста руководителя селекционной службы «Спартака», которую он возглавлял с августа по ноябрь 2020 года.

«Почему я ушел? На это были определенные причины. Какие? Шерше ля фам», — сказал Акавов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну на Youtube.

«Шерше ля фам» – французское выражение (cherchez la femme), которое означает «ищите женщину». Возможно, речь идет о , супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Акавов подтвердил, что уходит из «Спартака»: «Это мое решение. Я написал по собственному желанию»

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