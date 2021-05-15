Депутат Свищев о заявлении полиции Копенгагена: «Дискриминация по национальному признаку. Российские болельщики самые спокойные»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал заявление полиции Копенгагена, выразившей радость от неприезда российских фанатов.

«Это дискриминация по национальному признаку. Давайте не оценивать наших фанатов как хулиганов. Хулиганы есть в любой стране.

Российские болельщики по сравнению с европейцами самые спокойные и организованные. Мы помним, как вели себя, к примеру, англичане в Марселе.

Руководство Всероссийского объединения болельщиков должно обратиться в РФС, чтобы поддержать наших сограждан.

Мы помним причины такого отношения, но причины-то надуманные: у российских болельщиков нет европейских паспортов, прививка от короны наша не соответствует их стандартам, а на самом деле просто датские полицейские испугались наших болельщиков. Теперь понятно, почему они вздохнули с облегчением. Все встает на свои места», – заявил Свищев.

Полиция Копенгагена: «С фанатами из Восточной Европы всегда проблемы. У россиян часто возникало желание устроить беспорядки»