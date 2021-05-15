Депутат Свищев о заявлении полиции Копенгагена: «Дискриминация по национальному признаку. Российские болельщики самые спокойные»

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал заявление полиции Копенгагена, выразившей радость от неприезда российских фанатов.

«Это дискриминация по национальному признаку. Давайте не оценивать наших фанатов как хулиганов. Хулиганы есть в любой стране.

Российские болельщики по сравнению с европейцами самые спокойные и организованные. Мы помним, как вели себя, к примеру, англичане в Марселе.

Руководство Всероссийского объединения болельщиков должно обратиться в РФС, чтобы поддержать наших сограждан.

Мы помним причины такого отношения, но причины-то надуманные: у российских болельщиков нет европейских паспортов, прививка от короны наша не соответствует их стандартам, а на самом деле просто датские полицейские испугались наших болельщиков. Теперь понятно, почему они вздохнули с облегчением. Все встает на свои места», – заявил Свищев.

Полиция Копенгагена: «С фанатами из Восточной Европы всегда проблемы. У россиян часто возникало желание устроить беспорядки»

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