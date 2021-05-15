Полиция Копенгагена: «С фанатами из Восточной Европы всегда проблемы. У россиян часто возникало желание устроить беспорядки»

В полиции Копенгагена рады тому, что фанатам из России не разрешили въехать на территорию страны для посещения матча чемпионата Европы.

– Русские фанаты... Это что-то особое. Они, вероятно, не приедут.

Опыт подсказывает, что на российских болельщиков пришлось бы потратить много сил. Часто у них возникало желание устроить драку или начать беспорядки.

Конечно, мы не знаем, произойдет ли такое, если они сейчас приедут в Копенгаген. Но опыт подсказывает, что с фанатами из Восточной Европы всегда есть более серьезные проблемы.

Мы сможем увеличить число полицейских, если потребуется. Мы готовы к худшему сценарию.

– Что это за сценарий?

– Матч между Россией и Польшей в Копенгагене, – сказал начальник Службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питер Даль.

«На болельщиков забили». Истории людей с билетами на Евро, которые боятся все пропустить

Болельщиков из России уже точно не пустят на матч с Данией. И вакцина не помогла