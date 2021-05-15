Черчесов о патриотизме: «Когда стоишь у бровки, понимаешь – за тобой страна. Работа в сборной России – привилегия»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед стартом Евро-2020 высказался о патриотизме.

– В последнее время активно обсуждается тема патриотизма. Что в это понятие вкладываете вы, каким должен быть патриот России?

– Для меня это не проходная тема. А применительно к сборной – особенно. Ведь мы играем под флагом своей страны, а на стадионе перед матчами звучит национальный гимн.

Тут не играют роли клубные пристрастия. Когда ты стоишь у бровки, понимаешь: за тобой страна, и нужно отдать все силы без остатка.

Меня родители тоже воспитывали таким образом, что понятия родина, страна, земля – это базовые, ни с чем не сравнимые вещи. Как уже неоднократно говорил, работу в сборной России считаю привилегией, – сказал Черчесов.