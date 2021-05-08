Дриусси, Малком, Шапи, Миранчук, Кабелла – самые подешевевшие игроки РПЛ (Transfermarkt)

Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков российской Премьер-лиги.
Больше всех подешевел нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси – его стоимость понизилась на 2,5 млн евро и составляет 7,5 млн.
4 футболиста стали стоить на 2 млн евро меньше – Малком («Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Реми Кабелла и Магомед-Шапи Сулейманов (оба – «Краснодар»).
Также в список попали Федор Чалов, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Вандерсон, Тонни Вильена (оба – «Краснодар») и Ярослав Ракицкий («Зенит») – их цена стала ниже на 1 млн евро.