Дриусси, Малком, Шапи, Миранчук, Кабелла – самые подешевевшие игроки РПЛ (Transfermarkt)

Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков российской Премьер-лиги.

Больше всех подешевел нападающий – его стоимость понизилась на 2,5 млн евро и составляет 7,5 млн.

4 футболиста стали стоить на 2 млн евро меньше – («Зенит»), ( ), Реми Кабелла и (оба – «Краснодар»).

Также в список попали , (оба – ), Вандерсон, Тонни Вильена (оба – ) и Ярослав Ракицкий («Зенит») – их цена стала ниже на 1 млн евро.