Бэйл объявит о завершении карьеры после Евро-2020 (Marca)

Полузащитник «Реала» планирует завершить карьеру, утверждает Marca.

По данным источника, футболист объявит о своем решении после , в котором он примет участие в составе сборной .

Бэйл планирует расторгнуть контракт с «Реалом». Срок соглашения 31-летнего валлийца с клубом истекает летом 2022 года. Как сообщается, не станет препятствовать и даст согласие на расторжение контракта.

Если Бэйл пойдет на такой шаг, то у «Реала» освободятся 22 миллиона евро, которые клуб должен выплатить валлийцу в качестве зарплаты.

Ранее сообщалось, что Бэйл обсуждал возможное завершение карьеры со своей семьей.