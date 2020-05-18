Бэйл объявит о завершении карьеры после Евро-2020 (Marca)

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Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл планирует завершить карьеру, утверждает Marca.

По данным источника, футболист объявит о своем решении после Евро-2020, в котором он примет участие в составе сборной Уэльса.

Бэйл планирует расторгнуть контракт с «Реалом». Срок соглашения 31-летнего валлийца с клубом истекает летом 2022 года. Как сообщается, «Мадрид» не станет препятствовать и даст согласие на расторжение контракта.

Если Бэйл пойдет на такой шаг, то у «Реала» освободятся 22 миллиона евро, которые клуб должен выплатить валлийцу в качестве зарплаты.

Ранее сообщалось, что Бэйл обсуждал возможное завершение карьеры со своей семьей.

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