Бэйл может закончить карьеру после Евро, расторгнув контракт с «Реалом». Он устал от давления и требований

Полузащитник «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл может закончить карьеру после .

Контракт 31-летнего хавбека с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года, минувший сезон он провел в на правах аренды.

По данным ABC.es, валлийцу надоели требования и давление, с которыми он сталкивается в профессиональном футболе.

На прошлой неделе игрок вернулся в Мадрид и планирует обсудить с клубом условия расторжения контракта.

Он намерен получить часть суммы, которую «Реал» должен выплатить ему за год, оставшийся по контракту.

Полузащитник зарабатывает 15 миллионов евро за сезон. Возможно, он согласится на половину от этой суммы.

Не исключено, что по завершении Евро Бэйл закончит профессиональную карьеру футболиста. Он обсуждал этот вариант со своей семьей.