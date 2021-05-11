Бэйл может закончить карьеру после Евро, расторгнув контракт с «Реалом». Он устал от давления и требований

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига сборная Уэльса по футболу Тоттенхэм Гарет Бэйл Евро-2020 Футбол

Полузащитник «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл может закончить карьеру после Евро-2020.

Контракт 31-летнего хавбека с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года, минувший сезон он провел в «Тоттенхэме» на правах аренды.

По данным ABC.es, валлийцу надоели требования и давление, с которыми он сталкивается в профессиональном футболе.

На прошлой неделе игрок вернулся в Мадрид и планирует обсудить с клубом условия расторжения контракта.

Он намерен получить часть суммы, которую «Реал» должен выплатить ему за год, оставшийся по контракту.

Полузащитник зарабатывает 15 миллионов евро за сезон. Возможно, он согласится на половину от этой суммы.

Не исключено, что по завершении Евро Бэйл закончит профессиональную карьеру футболиста. Он обсуждал этот вариант со своей семьей.

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