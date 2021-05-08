«Лучше проиграть финал ЛЧ с Гвардиолой, чем выиграть его с кем-то другим». Де Дзерби о тренерах

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о главном тренере «Челси» Томасе Тухеле и Пепе Гвардиоле, возглавляющем «Манчестер Сити».
«Немецкий футбол в плане тактики превосходит итальянский, однако мы лучше читаем игру.
Тухель – отличный тренер, но я бы лучше проиграл в финале Лиги чемпионов с Гвардиолой на скамейке, чем выиграл его с другим тренером.
«Сити» выиграл АПЛ в доминирующем стиле, показав лучшую защиту в турнире», – сказал Де Дзерби в интервью La Gazzetta dello Sport.
Тухель и Гвардиола – друзья, одержимые футболом: однажды немец 2 часа изучал графики из фильма про Пепа, а их первый разговор длился 4 часа