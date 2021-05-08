«Лучше проиграть финал ЛЧ с Гвардиолой, чем выиграть его с кем-то другим». Де Дзерби о тренерах

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о главном тренере Томасе Тухеле и , возглавляющем .

«Немецкий футбол в плане тактики превосходит итальянский, однако мы лучше читаем игру.

Тухель – отличный тренер, но я бы лучше проиграл в финале с Гвардиолой на скамейке, чем выиграл его с другим тренером.

«Сити» выиграл в доминирующем стиле, показав лучшую защиту в турнире», – сказал Де Дзерби в интервью La Gazzetta dello Sport.

Тухель и Гвардиола – друзья, одержимые футболом: однажды немец 2 часа изучал графики из фильма про Пепа, а их первый разговор длился 4 часа