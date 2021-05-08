Гвардиола, Сульшер, Роджерс, Бьелса и Мойес – претенденты на приз тренеру сезона в АПЛ

Английская Премьер-лига назвала 5 претендентов на приз лучшему тренеру сезона.
В финальное голосование попали Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Оле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»), Брендан Роджерс («Лестер»), Дэвид Мойес («Вест Хэм») и Марсело Бьелса («Лидс»).
Гвардиола с «Ман Сити» стал чемпионом Премьер-лиги. «МЮ» с Сульшером занял второе место в таблице. «Лестер» Роджерса занял пятое место и не попал в Лигу чемпионов, но завоевал Кубок Англии.
Мойес с «Вест Хэмом» стал шестым, а «Лидс» Бьелсы финишировал девятым, набрав больше всего очков (59) за 20 лет для команд, поднявшихся в АПЛ из Чемпионшипа по итогам предыдущего сезона.