Отец Агуэро: «Гвардиола никогда не относился к Серхио хорошо. Не верю его слезам»

Леонель дель Кастильо, отец нападающего «Барселоны» , ранее выступавшего за , негативно отозвался о главном тренере «горожан» .

– Вы верите слезам Гвардиолы?

– Я не верю ему. Пеп никогда не хотел, чтобы Агуэро был там, ведь он хочет быть главной звездой в каждой своей команде. Гвардиола никогда не относился хорошо ни к Серхио, ни ко мне, ни к его братьям.

Гвардиола – отличный тренер, но с самого начала он меняет футболистов, при нем меняется атмосфера. Вы никогда не знаете, являетесь ли игроком стартового состава. Он называл Серхио незаменимым, но не ставил его в состав, – сказал Дель Кастильо в интервью Radio La Red.