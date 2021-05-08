Защитник «Зенита» Прохин перешел в «Ростов» («Р-Спорт»)

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Защитник «Зенита» Данила Прохин продолжит карьеру в «Ростове».

20-летний футболист подписал контракт с желто-синими, в составе которых проведет следующий сезон.

Этот переход стал частью сделки между клубами по трансферу в «Зенит» Дмитрия Чистякова, сообщает «Р-Спорт».

При этом не уточняется, перешел ли Прохин в «Ростов» на правах аренды или же это полноценный трансфер.

Защитник вторую часть минувшего сезона провел в аренде в «Сочи», которая была рассчитана на два сезона.

Статистику Прохина можно изучить здесь.

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