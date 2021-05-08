Защитник «Зенита» Прохин перешел в «Ростов» («Р-Спорт»)

Защитник «Зенита» Данила Прохин продолжит карьеру в «Ростове».
20-летний футболист подписал контракт с желто-синими, в составе которых проведет следующий сезон.
Этот переход стал частью сделки между клубами по трансферу в «Зенит» Дмитрия Чистякова, сообщает «Р-Спорт».
При этом не уточняется, перешел ли Прохин в «Ростов» на правах аренды или же это полноценный трансфер.
Защитник вторую часть минувшего сезона провел в аренде в «Сочи», которая была рассчитана на два сезона.
Статистику Прохина можно изучить здесь.