Защитник «Зенита» Прохин перешел в «Ростов» («Р-Спорт»)

Защитник продолжит карьеру в .

20-летний футболист подписал контракт с желто-синими, в составе которых проведет следующий сезон.

Этот переход стал частью сделки между клубами по трансферу в «Зенит» , сообщает «Р-Спорт».

При этом не уточняется, перешел ли Прохин в «Ростов» на правах аренды или же это полноценный трансфер.

Защитник вторую часть минувшего сезона провел в аренде в , которая была рассчитана на два сезона.

Статистику Прохина можно изучить здесь.