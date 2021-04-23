«Зенит» хочет включить Прохина в сделку с «Ростовом» по Чистякову. Сейчас игрок в «Сочи»

«Ростов» намерен выкупить защитника , который сейчас выступает за «Сочи», у .

«Ростовский клуб хочет усилить защиту и намерен выкупить Прохина. Клубы уже ведут переговоры. Единственно, еще не решено, когда произойдет переход: сейчас или по окончании сезона.

Дело в том, что Прохин принадлежит и по контракту должен отыграть следующий сезон за них на правах аренды», – сказал источник «Чемпионату».

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что «Зенит» со своей стороны планирует сделать трансфер Прохина частью сделки по переходу защитника Дмитрия Чистякова.

Прохин перешел в «Сочи» в феврале. «Зенит» отдал его в аренду на два сезона.

В этом сезоне Прохин провел 6 матчей в .