«Зенит» хочет включить Прохина в сделку с «Ростовом» по Чистякову. Сейчас игрок в «Сочи»

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«Ростов» намерен выкупить защитника Данилу Прохина, который сейчас выступает за «Сочи», у «Зенита».

«Ростовский клуб хочет усилить защиту и намерен выкупить Прохина. Клубы уже ведут переговоры. Единственно, еще не решено, когда произойдет переход: сейчас или по окончании сезона.

Дело в том, что Прохин принадлежит «Сочи» и по контракту должен отыграть следующий сезон за них на правах аренды», – сказал источник «Чемпионату».

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что «Зенит» со своей стороны планирует сделать трансфер Прохина частью сделки по переходу защитника Дмитрия Чистякова.

Прохин перешел в «Сочи» в феврале. «Зенит» отдал его в аренду на два сезона.

В этом сезоне Прохин провел 6 матчей в РПЛ.

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