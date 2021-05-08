Анчелотти подписал с «Реалом» контракт до 2024 года. Зарплата – около 6 млн евро в год

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Новым главным тренером мадридского «Реала» стал Карло Анчелотти, покинувший «Эвертон».

С итальянским специалистом заключен контракт сроком до июня 2024 года. Тренер будет зарабатывать в «Реале» около 6 миллионов евро в год, пишет журналист Фабрицио Романо.

В штаб Анчелотти войдет тренер по физической подготовке Антонио Пинтус, который уже работал в «Мадриде» с 2016 по 2019 год. Два года он работал с Антонио Конте в «Интере». Также в «Реале» будет работать Давиде Анчелотти, сын 61-летнего специалиста.

Анчелотти уже работал в «Реале» (2013-2015) и выиграл с командой 4 трофея, включая десятый в истории клуба титул обладателей Кубка/Лиги чемпионов.

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