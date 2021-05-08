Карло Анчелотти: «Реал» – мой дом, это лучший клуб в мире. Зрелищный футбол – традиционный для него»

дал первую пресс-конференцию после возвращения на пост главного тренера «Реала».

«Я очень рад быть здесь, чувствую, что это мой дом. Я приложу все силы, чтобы сделать то, что нам удалось в прошлом.

У меня остались очень хорошие воспоминания о прошлом этапе в «Реале». Думаю, что мы сможем повторить что-то хорошее из того времени.

Я понимаю, что значит тренировать «Реал», я делаю это с большим удовольствием и радостью. Я буду стараться изо всех сил.

Я приступаю к делу с максимальной энергией и ответственностью. Тренировать «Реал» – это прекрасно, это лучший клуб в мире. Нормально, что здесь ответственность выше, чем в других клубах. Я принимаю это.

Зрелищный, интенсивный футбол – традиционный для «Реала». За последние годы футбол изменился, он стал более агрессивным и организованным. Но в «Реале» все по-прежнему: атакующий и зрелищный футбол заложен в истории этого клуба, фанаты требуют этого», – сказал итальянский специалист.

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