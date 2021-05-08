Анчелотти возглавил «Реал». Он выигрывал ЛЧ с клубом в 2014-м

Главным тренером «Реала» стал , покинувший «Эвертон».

61-летний итальянец сменил на этом посту.

Анчелотти уже работал в (2013-2015) и выиграл с командой 4 трофея, включая десятый в истории клуба титул обладателей Кубка/Лиги чемпионов.

под руководством Анчелотти занял 10-е место в и не попал в еврокубки, как и сезоном ранее, когда стал 12-м.

Зидан по своей инициативе покинул «Реал» 27 мая. В завершившемся сезоне «бланкос» с французом дошли до полуфинала Лиги чемпионов и заняли 2-е место в .