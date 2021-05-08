Анчелотти – фаворит «Реала». Он выше Почеттино, Конте и Рауля в шорт-листе

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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти может вернуться в «Реал».

61-летний итальянец сейчас фаворит на вакантный после ухода Зинедина Зидана пост, утверждает Marca.

«Реал» хочет как можно скорее назначить нового тренера, чтобы заняться строительством команды на сезон-2021/22.

Карло в шорт-листе «бланкос» стоит выше ряда других специалистов – Маурисио Почеттино («ПСЖ» не отпускает его), Антонио Конте (с ним трудно договориться) и Рауля.

Анчелотти уже работал в «Реале» (2013-2015) и выиграл с командой 4 трофея, включая десятый в истории клуба титул в Кубке европейских чемпионов / Лиге чемпионов.

«Эвертон» под руководством Анчелотти занял 10-е место в АПЛ и не попал в еврокубки.

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