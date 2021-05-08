«Реал» ведет переговоры с Анчелотти. Конте и Рауль – тоже в списке кандидатов

«Реал» изучает кандидатуры специалистов, которые могут возглавить команду после ухода Зинедина Зидана из клуба.

На данный момент в шорт-лист мадридского клуба входят , работающий с «Эвертоном», , несколько дней назад покинувший «Интер», и , который работает с «Кастильей».

Как утверждает Cadena SER, ссылаясь на источники, близкие к ходу переговоров, контакты между «Реалом» и Анчелотти начались четыре дня назад. «Эвертон» уже занимается поисками нового тренера на случай, если итальянец покинет клуб. На данный момент в руководстве «Реала» положительно относятся к возвращению Анчелотти, это популярный кандидат.

Срок действующего контракта 61-летнего специалиста с истекает в 2024 году.

Итальянец уже тренировал «Реал» в период с 2013 по 2015 год. Под его руководством выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, а также Кубок и Суперкубок Испании.