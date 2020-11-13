«Реал» может пригласить Анчелотти

«Реал» продолжает поиски нового главного тренера.

Мадридский клуб рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера , который сейчас работает в , сообщил журналист Антон Меана в эфире программы Hora 25 deportes на Cadena SER.

Срок действующего контракта 61-летнего специалиста с «Эвертоном» истекает в 2024 году.

Итальянец уже тренировал «Реал» в период с 2013 по 2015 год. Под его руководством выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, а также Кубок и Суперкубок Испании.