«Реал» может пригласить Анчелотти

Теги Карло Анчелотти Эвертон премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Футбол

«Реал» продолжает поиски нового главного тренера.

Мадридский клуб рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера Карло Анчелотти, который сейчас работает в «Эвертоне», сообщил журналист Антон Меана в эфире программы Hora 25 deportes на Cadena SER.

Срок действующего контракта 61-летнего специалиста с «Эвертоном» истекает в 2024 году.

Итальянец уже тренировал «Реал» в период с 2013 по 2015 год. Под его руководством «Мадрид» выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, а также Кубок и Суперкубок Испании.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья