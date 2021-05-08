Лапорта об Агуэро: «Это исключительный игрок. «Барса» вернется на победный путь»

Президент «Барселоны» высказался о подписании контракта с форвардом «Манчестер Сити» .

«Подписание Куна связано с тем, что он исключительный игрок. Он играет на очень важной позиции для любой схемы, в том числе и для нашей. Он действует очень эффективно, и это важно.

Контракт подписан, потому что мы хотели видеть Куна в команде, которая будет очень конкурентоспособной. Мы хотим сохранить Месси, и он это знает. Это лишь первое подписание из целой серии, которые произойдут в течение месяца.

У нас есть уверенность, поэтому мы вернемся на победный путь. Мы хотим вернуть радость болельщикам «Барселоны», – сказал Лапорта.

По словам президента, аргентинец, которому через месяц исполнится 33 года, пошел на сокращение зарплаты, в контракте прописаны бонусы.

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