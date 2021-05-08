Серхио Агуэро: «Гвардиола сказал мне на ужине после победы в АПЛ: «Ты переходишь в лучший клуб мира»

Новичок «Барселоны» оценил период своих выступлений за «Манчестер Сити», а также рассказал о словах перед переходом форварда в каталонский клуб.

«За исключением прошлого сезона, я провел в «Сити» девять очень хороших лет. Кроме того, мне удавалось помогать команде достигать высоких результатов.

В минувшем сезоне мне не удавалось показывать максимум из-за проблем с коленом. Сейчас оно в идеальном состоянии. Теперь нужно просто показать это здесь.

Когда мы выиграли Премьер-лигу, Гвардиола сказал мне на праздничном ужине: «Ты переходишь в лучшую команду мира».

О возможном возвращении Гвардиолы в «Барсу» в будущем

«У Гвардиолы есть действующий контракт с . Я не должен об этом говорить», – заявил Агуэро.