«Барселона» провела презентацию Агуэро

Сегодня нападающий Серхио Агуэро, ранее выступавший за «Манчестер Сити», стал игроком «Барселоны».

Сначала каталонский клуб провел церемонию подписания контракта с участием аргентинца и президента «Барсы» . Затем состоялась презентация новичка на стадионе «Камп Ноу».

𝗪 𝗘 𝗟 𝗖 𝗢 𝗠 𝗘

𝗧 🏟

𝗖 𝗔 𝗠 𝗣 𝗡 𝗢 𝗨#KunCuler 🇦🇷 pic.twitter.com/QLWOn2dZKu — (@FCBarcelona) May 31, 2021

Сегодня «Барселона» объявила, что Агуэро подписал 2-летний контракт с клубом. В его соглашении прописаны отступные в размере 100 млн евро.

Серхио Агуэро: «Барселона» – лучший клуб мира. Переход сюда – шаг вперед для моей карьеры»