«Барселона» провела презентацию Агуэро

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Сегодня нападающий Серхио Агуэро, ранее выступавший за «Манчестер Сити», стал игроком «Барселоны».

Сначала каталонский клуб провел церемонию подписания контракта с участием аргентинца и президента «Барсы» Жоана Лапорты. Затем состоялась презентация новичка на стадионе «Камп Ноу».

Сегодня «Барселона» объявила, что Агуэро подписал 2-летний контракт с клубом. В его соглашении прописаны отступные в размере 100 млн евро.

Серхио Агуэро: «Барселона» – лучший клуб мира. Переход сюда – шаг вперед для моей карьеры»

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