«Барселона» провела презентацию Агуэро

Сегодня нападающий Серхио Агуэро, ранее выступавший за «Манчестер Сити», стал игроком «Барселоны».
Сначала каталонский клуб провел церемонию подписания контракта с участием аргентинца и президента «Барсы» Жоана Лапорты. Затем состоялась презентация новичка на стадионе «Камп Ноу».
𝗪 𝗘 𝗟 𝗖 𝗢 𝗠 𝗘— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 31, 2021
𝗧 🏟
𝗖 𝗔 𝗠 𝗣 𝗡 𝗢 𝗨#KunCuler 🇦🇷 pic.twitter.com/QLWOn2dZKu
Сегодня «Барселона» объявила, что Агуэро подписал 2-летний контракт с клубом. В его соглашении прописаны отступные в размере 100 млн евро.
Серхио Агуэро: «Барселона» – лучший клуб мира. Переход сюда – шаг вперед для моей карьеры»