Серхио Агуэро: «Для меня «Барса» всегда была лучшей командой мира. Я с 14 лет хотел играть здесь»

Новичок «Барселоны» поделился эмоциями после перехода в каталонский клуб.

«Я очень счастлив. Постараюсь показать максимум ради этого клуба. Хочу помочь команде выиграть важные трофеи. Я испытываю безмерную радость.

Для меня всегда была лучшей командой мира, а еще тут играет Лео Месси.

Я уже говорил президенту , что когда я был ребенком, то сказал: «Однажды они точно обратят на меня внимание». И теперь я тут. Любой игрок бежит сюда, когда получает возможность подписать контракт с «Барсой».

Когда «Барса» связалась со мной, я даже не сомневался. Я сказал агенту, чтобы он вел переговоры только с этим клубом. Я испытал безумную радость, когда «Барса» связалась с моим агентом. Я хотел этого с 14 лет», – сказал Агуэро.