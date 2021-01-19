«Челси» может потратить до 200 млн фунтов на трансферы летом. Тухель хочет форварда, хавбека и защитника

«Челси» планирует серьезно усилить состав в летнее трансферное окно.

Главный тренер команды Томас Тухель хочет, чтобы клуб подписал нападающего, хавбека и как минимум одного защитника. На эти покупки лондонцы могут потратить до 200 миллионов фунтов.

Тухель познакомился с владельцем клуба Романом Абрамовичем в субботу, после победы в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0). В воскресенье утром они встретились еще раз, и немецкий специалист изложил Абрамовичу свое видение развития команды, сказав, что хочет выстроить в «Челси» империю. Результат переговоров между Тухелем и Абрамовичем оценивается как «положительный».

По данным The Telegraph, «синим» интересны нападающий Харри Кейн и форвард Ромелу Лукаку. Sky Sports добавляет, что рассматривает и вариант с покупкой Эрлинга Холанда у дортмундской .

Кроме того, Тухель хотел бы видеть в «Челси» полузащитника «Вулверхэмптона» Адама Траоре, чтобы усилить конкуренцию на правом фланге. Также тренеру интересен хавбек гладбахской «Боруссии» Йонас Хофманн.

Пока неизвестно, станет ли «Челси» вступать в переговоры по полузащитнику «Вест Хэма» Деклану Райсу, к которому Тухель также относится с большим интересом. Более дешевой альтернативой для игрока выглядит хавбек Орельен Тчуамени.

Ожидается, что контракты с лондонским клубом продлят Андреас Кристенсен и Нголо Канте. Также тренер хочет, чтобы «Челси» продолжил сотрудничество с Антонио Рюдигером, но пока в переговорах нет большого прогресса. Пролонгация соглашения с Тиаго Силвой уже согласована.