Лукаку – запасной вариант «Челси», если «Боруссия» не продаст Холанда. Тухелю нравится игра Ромелу

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Журналист Bild Кристиан Фальк рассказал о желании «Челси» приобрести форварда «Интера» Ромелу Лукаку.

«Это так. Но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с Холандом, который стал для Тухеля трансфером мечты. Но Томас знает, что провернуть сделку будет очень тяжело. Придется также убеждать «Боруссию», которая не хочет продавать игрока.

Как следствие, нужен еще один сильный форвард в качестве альтернативного варианта. Тухель влюбился в игру Лукаку и хотел бы иметь такого форварда в команде», – заявил Фальк.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов предложить 100+ млн евро за Лукаку.

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