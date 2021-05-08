Роберто Мартинес о травме де Брюйне: «Рюдигеру повезло, что он получил только желтую. Чрезмерно и неблагоразумно»

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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес раскритиковал защитника «Челси» Антонио Рюдигера за столкновение с хавбеком «Манчестер Сити» Кевином де Брюйне.

После столкновения с Рюдигером в финале Лиги чемпионов (0:1) бельгиец долго лежал на газоне в окружении врачей и затем в слезах покинул поле, направившись в помещение под трибунами.

29-летний футболист получил перелом костей носа и стенки левой глазницы.

«На мой взгляд, Рюдигеру повезло, что он получил только желтую. После нескольких повторов очевидно, что он зацепил Кевина плечом. Это было чрезмерно и неблагоразумно.

Кевин – не из тех, кто легко падает на газон. Просто посмотрев на его лицо можно понять, насколько сильным был удар. Нам остается только надеяться, что он восстановится к Евро», – заявил Мартинес.

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