Рюдигер извинился перед де Брюйне за травму: «Я сделал это непреднамеренно. Мне правда жаль»

Защитник принес извинения хавбеку Кевину де Брюйне, получившему травму в столкновении с ним в финале Лиги чемпионов (1:0).

После столкновения с Рюдигером бельгиец долго лежал на газоне в окружении врачей и затем в слезах покинул поле, направившись в помещение под трибунами.

29-летний футболист получил перелом костей носа и стенки левой глазницы.

«Мне правда жаль, что Кевин получил траву. Конечно, я сделал это непреднамеренно – я уже лично связался с Кевином.

Желаю ему скорейшего выздоровления, надеюсь, очень скоро мы снова увидим его на поле ✊⚽», – написал Рюдигер в твиттере.

Боль де Брюйне: получил перелом лицевой кости, до Евро меньше двух недель