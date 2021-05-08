Участие де Брюйне в матчах группового этапа Евро за Бельгию под вопросом

Полузащитнику Кевину де Брюйне диагностировали перелом костей носа и стенки левой глазницы после финала Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

На 56-й минуте де Брюйне столкнулся с защитником лондонцев Антонио Рюдигером в центре поля. Он долго лежал на газоне, а затем был заменен из-за травмы.

Как пишет ESPN, чтобы кости глазницы правильно срослись нужно как минимум три недели, что ставит под вопрос возможность футболиста участвовать в матчах группового этапа на .

При этом травма вряд ли заставит де Брюйне пропустить весь турнир, поскольку он может играть в маске, чтобы защитить травмированную область.

Напомним, что Бельгия – соперник России по группе Евро-2020. Команды сыграют друг с другом в 1-м туре 12 июня.

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