У де Брюйне перелом носа и стенки левой глазницы

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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне рассказал о характере травмы, которую он получил в финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

«Привет, ребята, только что вернулись из больницы.

Мой диагноз – перелом костей носа и перелом стенки левой глазницы. Сейчас я чувствую себя хорошо. Конечно, все еще разочарован тем, что произошло вчера. Мы вернемся», – написал бельгиец в твиттере.

На 56-й минуте де Брюйне столкнулся с защитником лондонцев Антонио Рюдигером в центре поля. Он долго лежал на газоне, а затем был заменен из-за травмы.

Со статистикой 29-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

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