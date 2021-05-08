Президент УЕФА о «Реале», «Барсе» и «Юве»: «Хотят играть в Суперлиге? Пусть играют втроем»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о «Барселоне», и , которые отказываются выходить из состава участников .

«Они не имеют права на то, чтобы парализовывать футбол своими решениями. Странно читать пресс-релизы от этих трех клубов, в которых они выступают против сотен других команд.

Правильный подход – это диалог. Они должны сказать, хотят они вернуться или нет.

Хотят играть в Суперлиге? Пускай. Пусть играют втроем», – сказал Чеферин.

УЕФА все-таки думает выкинуть «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из ЛЧ. Что об этом известно?