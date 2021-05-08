ФИФА знала о запуске Суперлиги, люди Инфантино вели переговоры с клубами-основателями (The New York Times)

ФИФА публично раскритиковала идею создания европейской Суперлиги, однако перед этим организация вела переговоры с клубами-основателями турнира.

В документах, к копиям которых был доступ у The New York Times, клубы обсуждали важность соглашения с организацией W01, идентифицируемой как ФИФА, это называли «важным условием для реализации проекта Суперлиги».

Глава ФИФА Джанни Инфантино знал о плане клубов, а также о том, что некоторые из его ближайших помощников в течение нескольких месяцев – по крайней мере, до конца января – вели переговоры о поддержке со стороны организации проекта Суперлиги. Это следует из слов около полудюжины руководителей клубов, а также одного владельца клуба Суперлиги.

Обсуждения между Суперлигой и ФИФА начались в 2019 году. Переговоры вела группа, известная как A22, консорциум консультантов, возглавляемый испанскими финансистами Анасом Лагари и Джоном Ханом и отвечающий за разработку проекта Суперлиги. Представители A22 провели встречи с некоторыми из ближайших помощников Инфантино, в том числе с заместителем генерального секретаря ФИФА Маттиасом Графстромом.

По крайней мере на одной из этих встреч группа топ-клубов предложила в обмен на одобрение ФИФА проекта Суперлиги участвовать в ежегодном чемпионате мира среди клубов под эгидой ФИФА. Клубы также согласились отказаться от выплат, которые они могли бы получить в этом турнире, что потенциально принесло бы ФИФА до 1 миллиарда долларов в год. После первых встреч советники сообщили, что нашли в лиге ФИФА восприимчивую аудиторию.

Поддержка ФИФА было необходима, чтобы Суперлига не увязла в дорогостоящих и длительных судебных процессах, а также чтобы исключить любые наказания для игроков, которые принимали бы участие в закрытой лиге.

К середине 2020 года советники из A22 говорили клубам, что «ФИФА в деле». Несколько человек, непосредственно знавших об этих встречах, сказали, что ФИФА, по крайней мере, открыта для идеи новой лиги. Но они также сказали, что организация и ее лидеры будут уклоняться от обязательств – как минимум официально – до тех пор, пока не будут представлены более подробные сведения о структуре проекта.

Однако, даже несмотря на заверения от советников A22 относительно одобрения ФИФА, некоторые скептически настроенные владельцы клубов связались напрямую с высокопоставленными функционерами организации. И они получили тот же ответ: если план будет составлен определенным образом, ФИФА не будет возражать против Суперлиги.

Именно эти переговоры дали клубам и американскому инвестиционному банку JPMorgan, согласившемуся финансировать проект, уверенность в его жизнеспособности. Однако уверенность пошатнулась, когда в январе произошла утечка информации о создании Суперлиги, сопровождаемая слухами об участии ФИФА в переговорах.

Встревоженный этими сообщениями президент УЕФА Александер Чеферин провел срочную встречу с Инфантино в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, на которой прямо спросил Инфантино, причастен ли он к этому плану. Инфантино сказал, что нет. Но сначала он воздержался, когда его попросили сделать заявление, осуждающее новую лигу. Однако из-за сильного давления и растущих запросов о комментариях он сдался.

После чего 21 января было опубликовано заявление от имени ФИФА и шести футбольных конфедераций, в котором говорилось, что закрытая европейская лига не будет признана ФИФА и конфедерациями, а игроки понесут наказание за участие в ней.

Это заявление шокировало организаторов Суперлиги, так как их переговоры с ФИФА были положительными. Но, по словам людей, участвовавших в планировании турнира, они также почувствовали сигнал в формулировке, поэтому решила пополнять состав из 15 постоянных членов пятью командами каждый сезон. Советники A22 настаивали на том, что есть лазейка, и это означает, что еще не все потеряно.

Затем Инфантино, как и в январе, снова оказался под давлением Чеферина, настаивавшего, чтобы тот дистанцировался от Суперлиги. Глава ФИФА сделал это в своем выступлении на конгрессе УЕФА 20 апреля, в котором он фактически отказался от проекта Суперлиги. Вслед за этим клубы стали выходить из Суперлиги, в проекте остались лишь «Реал», и .

Отметим, что ФИФА отказалась отвечать на вопросы The New York Times, касающиеся участия Инфантино или его помощников в планировании Суперлиги. Вместо этого Международная федерация футбола указала на свои предыдущие заявления и свою приверженность процессам, в ходе которых «проводились консультации со всеми ключевыми заинтересованными сторонами в футболе».

Звонки Чеферина жене Аньелли, поездка в Ньон на авто, раскаяние топ-клубов. Что осталось за кадром Суперлиги

УЕФА срезал 9 клубам Суперлиги деньги от ЛЧ и ЛЕ. «Реалу», «Барсе» и «Юве» будет больнее