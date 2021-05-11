Баринов об уходе Мухина в ЦСКА: «Жизнь покажет, правильно он сделал или нет. Тяжело таких игроков терять»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов высказался о переходе в .

– Будет ли тебе не хватать Мухина?

– Конечно, когда свои ребята уходят [из клуба], осадок остается. Но ничего, это жизнь. Каждый выбирает свой путь.

– Он оставил пост в инстаграме. Он поблагодарил болельщиков, команду, но не руководство. Как ты воспринял этот пост?

– Я одним из первых увидел это. Поговорил с ним. Оставлю это между нами.

– Насколько это потеря для команды? Он ворвался в состав, играл в основе.

– Он хороший, качественный футболист, набрал классную форму на сборах. Тяжело таких игроков терять. Тем более, он молодой, цепкий. Ничего, жизнь покажет, правильно он сделал или нет.

– Ты один из тех, с кем ассоциируется нынешний «Локомотив». Тебя не беспокоит то, что уходит Мухин, непонятно что с Иосифовым? Молодежь просто из клуба уходит. Тебя это не беспокоит как лидера?

– Наверное, это вопрос к руководству, а не ко мне. Я футболист, выполняю свои обязанности. У меня действующий контракт с . Такие вопросы лучше задавать руководству. Или у самого Мухина спрашивайте.

– Но хочется-то быть в конкурентоспособной команде, а не в той, которая теряет лидеров?

– А вы считаете, что ЦСКА – это неконкурентоспособная команда?

– Я говорю про тебя.

– А. В плане Мухина сейчас, да? Это его выбор. Я уже сказал, что тяжело терять таких игроков. Они молодые, у них хороший потенциал, есть прогресс. Не знаю, сделал ли он правильный выбор. Жизнь покажет, – сказал Баринов.