Максим Мухин: «До последнего думал, что останусь в «Локомотиве». Хочу посвятить пост команде и болельщикам, а не руководству»

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Полузащитник Максим Мухин прокомментировал трансфер из «Локомотива» в ЦСКА.

«Cегодня я покидаю «Локомотив», где провел два счастливых года.

Хочу выразить огромную благодарность команде, тренерскому штабу и болельщикам! Здесь состоялись мои первые шаги в большом футболе.

Это было бы невозможно без поддержки команды, веры тренеров и болельщиков. Для меня было невероятной честью и гордостью находиться в клубе, выходить на поле в майке «Локомотива».

Не буду скрывать, что до последнего думал, что смогу остаться в клубе.

Но этот пост я хочу посвятить команде и болельщикам, а не руководству. Ничего не может перекрыть мое исключительное уважение к «Локомотиву», – написал футболист в инстаграме.

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