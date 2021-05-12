Максим Мухин: «До последнего думал, что останусь в «Локомотиве». Хочу посвятить пост команде и болельщикам, а не руководству»

Полузащитник Максим Мухин прокомментировал трансфер из «Локомотива» в ЦСКА.
«Cегодня я покидаю «Локомотив», где провел два счастливых года.
Хочу выразить огромную благодарность команде, тренерскому штабу и болельщикам! Здесь состоялись мои первые шаги в большом футболе.
Это было бы невозможно без поддержки команды, веры тренеров и болельщиков. Для меня было невероятной честью и гордостью находиться в клубе, выходить на поле в майке «Локомотива».
Не буду скрывать, что до последнего думал, что смогу остаться в клубе.
Но этот пост я хочу посвятить команде и болельщикам, а не руководству. Ничего не может перекрыть мое исключительное уважение к «Локомотиву», – написал футболист в инстаграме.