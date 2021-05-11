Геркус о словах Бабаева: «Мухин мог бы и гораздо больше получать в «Реале», но осознанно выбрал мало в ЦСКА. Потому что люди там хорошие»

Бывший президент «Локомотива» ответил на слова генерального директора ЦСКА Романа Бабаева по поводу перехода полузащитника в армейский клуб.

«Закрывая тему Мухина.

Я очень уважаю футбольный клуб ЦСКА и лично Романа Юрьевича Бабаева. Они всегда выжимают максимум из любой ситуации. Молодцы. И даже пиар пытаются выстроить в том числе и в сомнительных ситуациях.

Вот и сейчас, оправдывая непонятное и нелогичное решение бывшего игрока «Локо» Мухина выбрать ЦСКА, Роман Бабаев говорит: «Ситуация для была довольно сложная с учетом условий действующего трудового договора между клубом и игроком».

Перевод на наш с вами язык. У игрока и его агентов была зашита в договоре возможность шантажировать клуб односторонним разрывом договора. Для ЦСКА это был рычаг на переговорах. Вопрос тут: как они узнали об этом условии трудового договора? Это же конфиденциальный документ. И вариант тут один: Мухин и рассказал.

(Для чего вообще этот выкуп прописывают? – спрашивают многие. Вот для чего. Если игрок не играет по неспортивным причинам – то есть, банально, «чехлит» его тренер, а спрос на него есть, у игрока остается возможность «самовыкупиться» – разорвать контракт с выплатой компенсации. Это страховка для игрока на случай, если его спортивному росту препятствуют. Такая идея).

«Условия этого перехода между клубами отличаются от тех, за которые можно было бы приобрести Максима. То есть они улучшены в пользу «Локомотива». Это заслуга руководства «Локо», ну и мы со своей стороны по-партнерски отнеслись к этой ситуации».

Перевод: откровенно грабить (хотя «можно было») «Локо» не стали. Дали (например) миллион евро «по-партнерски», чтобы они не чувствовали себя сильно проигравшими. Хотя, напомню, договаривались еще совсем недавно подобными ситуациями не пользоваться.

Дальше еще прекраснее:

«Поверьте мне, Максим мог получить гораздо более выгодные финансовые условия в других клубах по сравнению с ЦСКА. Его выбор был осознанным».

Конечно же верим, как не поверить, мог бы и гораздо больше, в «Реале» или в «Ливерпуле», но осознанно выбрал мало в ЦСКА. Потому что люди там хорошие, понимающие.

«Более того, – продолжает Роман Бабаев. – Несколько лет назад Максим находился на просмотре у нас. Однако, к сожалению, по определенным обстоятельствам, связанным с действиями его предыдущего агента, не получилось договориться. Мы уже тогда хотели его приобрести и обозначили свою позицию. Но не сложилось».

То есть, перед тем как бесплатно попасть в «Локомотив» из молодежки «Крыльев Советов» (где он, к слову сказать, на другой совсем позиции играл) на зарплату в 150 тысяч в месяц, игрок не договорился с ЦСКА из-за плохого агента. Зато теперь, с хорошим агентом, парнишка будет 4 500 в месяц получать. Это другое дело совсем, не правда ли?

Ну и финал интервью.

«Конечно, финансовая составляющая в таких переходах важна. Не стоит тут лукавить и говорить, что Максим оказался у нас только из-за большой любви к ЦСКА. Да, зарплата имела значение. Но она не ставилась в данном случае во главу угла. Были личные встречи, общение, мы объясняли, как видим будущее этого игрока в нашем клубе».

Это вообще прекрасно.

Как это они встречались лично с игроком на действующем контракте, объясните, пожалуйста? «Локомотив» давал письменное разрешение? Сильно сомневаюсь. Выходит, нарушали регламент?

Со всех сторон, откуда ни посмотри, история сомнительная, но ЦСКА – молодцы, добиваются своего, невзирая на обстоятельства», – написал Геркус.

Бабаев о Мухине: «Если бы запросы были неадекватными, он бы в ЦСКА не перешел. Слова Геркуса – игра на публику»