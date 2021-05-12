Семенов о словах Дзюбы про атмосферу в Грозном: «Согласен, любому сопернику там тяжело»

Защитник «Ахмата» прокомментировал высказывания нападающего об атмосфере на матчах в Грозном.

Форвард сказал об игре на «Ахмат-Арене» следующее: «Там атмосфера угнетает, враждебно настроены. Когда в микрофон кричат – заводятся моментально».

О драке в матче молодежных команд и «Локомотива»

«Это неприемлемо, конечно. Такие поступки в футболе не должны происходить. Руководство клуба разберется.

Один парень выходит часто за основной состав. Но так себя вести нельзя. Я про Лечи [Садулаева]. Во время тренировок он вроде бы адекватный, порядочный парень».

О словах Дзюбы про Грозный

«Мы говорили с ним на эту тему. Он говорил, что всегда сложно играть в Грозном. Такая атмосфера, всегда накалены. И трибуны всегда гонят вперед. Я согласен, что любому сопернику там тяжело».

О слухах про уход из «Ахмата»

«Не знаю. У меня каждое трансферное окно какие-то слухи. «Краснодар»? Проехали. Желание играть в еврокубках? Есть еще.

Разговоры идут. Европа? Если предложения поступят, будем рассматривать. В Турцию как Кудряшов? Да, поехал бы», – сказал Семенов.