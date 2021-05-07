Игорь Лебеденко: «В Грозном всегда хорошая атмосфера во время матчей. Там приятно играть»

Бывший нападающий высказался о футбольной атмосфере в Грозном.

Ранее форвард сказал об игре на «Ахмат-Арене» следующее: «Там атмосфера угнетает, враждебно настроены. Когда в микрофон кричат – заводятся моментально».

«Могу сказать, что Грозный развивается во всех направлениях. Я не буду касаться политики и всех ненужных вещей в спорте. Потому что спорт должен объединять людей, независимо от религии и нации.

В Грозном есть все спортивные условия, там футболисты могут реально вырасти и заниматься плодотворно футболом. Потому что отвлекающих факторов в Грозном намного меньше, нежели в других городах, даже не сравнивая с Москвой.

Я не вчитывался, что Дзюба сказал, но я могу точно сказать, что в Грозном всегда во время футбольных матчей хорошая атмосфера и там отличный стадион. Там всегда приятно играть.

Мне жаль, что с «Аланией» мы сыграли в Грозном на запасном стадионе. Я бы с удовольствием снова сыграл на «Ахмат-Арене». Поэтому в плане футбола там замечательные условия», – сказал игрок .