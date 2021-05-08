Дзюба о словах про атмосферу в Грозном: «Я очень хорошо все сказал, там тяжело играть. Цитаты выдернули»

Нападающий прокомментировал свои слова об атмосфере на домашних матчах «Ахмата».

Форвард сказал об игре на «Ахмат-Арене» следующее: «Там атмосфера угнетает, враждебно настроены. Когда в микрофон кричат – заводятся моментально».

– После твоих слов, думаешь, тебя нормально примут, когда в следующий раз приедешь к «Ахмату»?

– Я очень хорошо все сказал, [описал] свои ощущения. По атмосфере там тяжело играть. Все, что дальше, – люди хотят распиариться или, как бы это сказать мягко-то… Угодить людям. Чуть не сказал лишнего.

Я спокоен. Не реагирую. Цитаты выдернули из «Грустной передачи» – про Грозный, про «Спартак» – ваши коллеги. Ну, это неудивительно, – сказал Дзюба.

Гендиректор «Ахмата» о словах Дзюбы про Грозный: «Город перепутал, может? Что его может угнетать? У нас гостеприимная республика»