Месси устраивает предложение Лапорты о продлении контракта с «Барсой». Но детали предстоит согласовать

Капитан «Барселоны» может остаться в каталонском клубе.

В последние дни президент «Барсы» несколько раз встречался с отцом и агентом футболиста . Отмечается, что уже в ходе первых переговоров стороны приходят к согласию.

Лапорта объяснил, какие условия он готов предложить Месси, это предложение было одобрено семьей Месси. Несмотря на достигнутый прогресс, детали все еще нуждаются в уточнении.

Месси сейчас ближе, чем когда-либо, к тому, чтобы остаться, хотя окончательное соглашение все еще достаточно далеко. Но, в отличие от ситуации с , с Лапортой у них есть понимание положения.

Похоже, Месси останется в «Барсе» еще на два года. Сократит зарплату, позже улетит в США, но вернется работать в структуру клуба