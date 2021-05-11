Опубликовано видео драки в матче молодежных команд «Ахмата» и «Локомотива»

Опубликована видеозапись потасовки, случившейся в матче молодежных команд «Ахмата» и (1:5).

Конфликт начался после того, как судья прервал возобновление игры с центра поля после пропущенного грозненцами гола. Футболист «Ахмата» выругался и выбил мяч к бровке, после чего был удален. Перед уходом он подошел к арбитру и толкнул его.

В результате между собравшимися в центральном круге футболистами команд возникла потасовка.

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