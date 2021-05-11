«Локомотив» о драке в Грозном: «После нападения соперников наши игроки получили травмы. Призываем наказать зачинщиков»

«Локомотив» выступил с заявлением относительно инцидента во время матча молодежной команды со сверстниками из «Ахмата» (5:1).

«27 мая 2021 года во время проведения матча Молодежного первенства между командами «Ахмат» и в Грозном произошел недопустимый инцидент.

При счете 5:1 в пользу команды «Локомотив» футболисты позволили себе агрессивное поведение в отношении арбитра матча, развязав драку. В то же время футболисты нашей команды не были настроены на участие в потасовке.

В итоге после нападения со стороны соперников два футболиста «Локомотива» получили травмы, им была оказана медицинская помощь. В ближайшее время пострадавшие футболисты пройдут углубленное обследование на предмет наличия более серьезных повреждений.

Футбольный клуб «Локомотив» располагает фото- и видеосвидетельствами произошедшего. Внимательно изучив все детали, мы призываем футбольные власти разобраться в инциденте и наказать зачинщиков конфликта и всех в нем виновных.

Футбол – контактный вид спорта, травмы в котором неизбежны. Тем не менее – агрессии, грубости и физическому насилию нет места в футболе», – говорится в заявлении клуба.