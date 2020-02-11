Рюдигер о тестировании вакцины от коронавируса в Африке: «Это расизм высшего уровня. Африканцы что, животные?!»

Защитник Антонио Рюдигер раскритиковал идею тестирования вакцины от туберкулеза БЦЖ как средства борьбы с коронавирусом на жителях Африки.

«Мне потребовалось время, чтобы подобрать слова в отношении этих парней. Африканцы что, какие-то животные?! Позор!

Это расизм высшего уровня и ужасное заявление по отношению ко всем темнокожим. Как это вообще можно было транслировать по французскому телевидению?» – возмутился Рюдигер в твиттере.

Идею тестирования выдвинули профессора Жан-Поль Мира и Камиль Лохт в эфире французского телеканала LCI.

«Если позволите, провокационное заявление: почему не провести эти тесты в Африке – там, где нет масок, средств для лечения, каких-то реанимационных мероприятий?

Это было бы похоже на исследования, которые проводятся в рамках борьбы со СПИДом. Мы проводим тесты на проститутках, потому что они не защищены и подвержены болезни», – сказал доктор Мира.

«Вы правы. Сейчас мы думаем над тем, чтобы параллельно исследовать это в Африке», – ответил доктор Лохт.

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