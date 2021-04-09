Кудела оспорит 10-матчевый бан за конфликт с Камара. Юристы чеха считают, что доказательств расизма нет

Защитник «Славии» Ондржей Кудела оспорит 10-матчевую дисквалификацию от УЕФА за расизм в адрес игрока «Рейнджерс» Глена Камара.
Юридическая фирма, представляющая интересы Куделы, сообщила, что по итогам расследования не было обнаружено убедительных доказательств факта расистских оскорблений.
По этой причине представители Куделы подали апелляцию на решение УЕФА и попросили о слушании в апелляционном комитете союза.
Камара утверждал, что во время матча Кудела назвал его «гребаной обезьяной». Кудела и представители «Славии» отрицали это.
После матча Камара напал на чеха в подтрибунном помещении и ударил его, за что был дисквалифицирован на 3 игры под эгидой УЕФА.