Кудела оспорит 10-матчевый бан за конфликт с Камара. Юристы чеха считают, что доказательств расизма нет

Защитник «Славии» оспорит 10-матчевую дисквалификацию от УЕФА за расизм в адрес игрока .

Юридическая фирма, представляющая интересы Куделы, сообщила, что по итогам расследования не было обнаружено убедительных доказательств факта расистских оскорблений.

По этой причине представители Куделы подали апелляцию на решение УЕФА и попросили о слушании в апелляционном комитете союза.

Камара утверждал, что во время матча Кудела назвал его «гребаной обезьяной». Кудела и представители отрицали это.

После матча Камара напал на чеха в подтрибунном помещении и ударил его, за что был дисквалифицирован на 3 игры под эгидой УЕФА.