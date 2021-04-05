«Спартак» обязан выкупить Мозеса, если войдет в топ-3 РПЛ. Сумма трансфера – 5 млн евро (Eurostavka)

Полузащитник Виктор Мозес, принадлежащий , может остаться в «Спартаке» и после завершения срока аренды.

Как сообщает Eurostavka, в случае, если московский клуб завершит чемпионат России в числе первых трех команд, он будет обязан выкупить футболиста.

Отмечается, что зарплата нигерийца составит 2,2 млн евро в год, сумма трансфера – 5 млн евро. Предполагается, что контракт будет рассчитан минимум на два сезона.

Также у «Спартака» не будет возможности заплатить «Челси» определенную сумму и не подписывать Мозеса.

«У Мозеса обязательный выкуп, и никаких штрафов тут нет. То есть нельзя заплатить миллион [евро] и не взять игрока», – отметил глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.

В текущем сезоне РПЛ Мозес провел 16 игр и забил три мяча. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Спартак» о возможном выкупе Мозеса: «Все трансферы будут обсуждать с новым тренером»