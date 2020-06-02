ЦСКА предложил 5 млн евро за экс-игрока «Интера» и «Ромы» Ляйича. Сейчас он в «Бешикташе»

вновь проявляет интерес к полузащитнику .

Московский клуб предложил 5 млн евро за 29-летнего хавбека. «Бешикташ» хочет получить за футболиста 7-10 млн евро, пишет Ortacizgi.com со ссылкой на главного редактора Fotomac Зеки Узундурукана.

Информация об интересе ЦСКА к Ляйичу уже появлялась в октябре 2019 года.

В 2018 году «Бешикташ» выкупил Ляйича у «Торино» за 6,5 млн евро. Футболист ранее выступал за «Фиорентину», «Рому» и «Интер».

С полной статистикой серба, который в этом сезоне забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 22 матчах турецкого чемпионата, можно ознакомиться здесь.