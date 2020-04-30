ЦСКА готов платить 1,7 млн евро форварду сборной Канады Ларину (Gazzetta.gr)

Нападающий сборной Канады Кайл Ларин может продолжить карьеру в РПЛ.
По информации греческого сайта Gazzetta.gr, ЦСКА предлагает форварду «Бешикташа» контракт с зарплатой 1,7 млн евро в год. Отмечается, что москвичи уже направили в клуб предложение о трансфере.
На Ларина претендует греческий ПАОК. Отметим, что Ларин выступает на правах аренды за «Зюлте Варегем», контракт с «Бешикташем» у него до 2022 года.
В 29 матчах чемпионата Бельгии в нынешнем сезоне он забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач. Подробную статистику 25-летнего игрока можно изучить здесь.