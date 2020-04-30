ЦСКА предложил 1 млн евро за форварда «Бешикташа» Ларина, но получил отказ

ведет переговоры с о трансфере нападающего .

По информации Het Nieuwsblad, первое предложение московского клуба в размере одного миллиона евро было отклонено, но стороны продолжают обсуждать детали возможной сделки.

Минувший сезон 25-летний форвард провел в на правах аренды. По условиям договора, бельгийский клуб до конца июня может выкупить игрока за 2,5 миллиона евро.

Ранее появилась информация, что ЦСКА предлагает Ларину контракт с зарплатой 1,7 млн евро в год.

Соглашение канадского футболиста с «Бешикташем» рассчитано до лета 2022 года.

В 29 матчах чемпионата Бельгии в нынешнем сезоне он забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач. Подробную статистику игрока можно изучить здесь.