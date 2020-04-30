ЦСКА предложил 1 млн евро за форварда «Бешикташа» Ларина, но получил отказ

ЦСКА ведет переговоры с «Бешикташем» о трансфере нападающего Кайла Ларина.
По информации Het Nieuwsblad, первое предложение московского клуба в размере одного миллиона евро было отклонено, но стороны продолжают обсуждать детали возможной сделки.
Минувший сезон 25-летний форвард провел в «Зюлте-Варегем» на правах аренды. По условиям договора, бельгийский клуб до конца июня может выкупить игрока за 2,5 миллиона евро.
Ранее появилась информация, что ЦСКА предлагает Ларину контракт с зарплатой 1,7 млн евро в год.
Соглашение канадского футболиста с «Бешикташем» рассчитано до лета 2022 года.
В 29 матчах чемпионата Бельгии в нынешнем сезоне он забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач. Подробную статистику игрока можно изучить здесь.