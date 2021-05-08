«Жаль, что без Королевы 😏». Твиттер ЦСКА о видео «Спартака» с шахматами

Пресс-служба ЦСКА пошутила над в комментариях к анонсу о назначении на пост главного тренера красно-белых.

«Спартак» опубликовал видео с шахматистом Яном Непомнящим и подписал его так: «Партия началась!»

ЦСКА ответил: «Жаль, что без Королевы 😏».

Напомним, что , жена владельца «Спартака» , вышла из состава совета директоров, выразив несогласие с кандидатурой Витории.

Фото: твиттер «Спартака»

Зарема весь май мочила Виторию. И намекала на нечестность Попова