«Жаль, что без Королевы 😏». Твиттер ЦСКА о видео «Спартака» с шахматами

Пресс-служба ЦСКА пошутила над «Спартаком» в комментариях к анонсу о назначении Руя Витории на пост главного тренера красно-белых.
«Спартак» опубликовал видео с шахматистом Яном Непомнящим и подписал его так: «Партия началась!»
ЦСКА ответил: «Жаль, что без Королевы 😏».
Напомним, что Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, вышла из состава совета директоров, выразив несогласие с кандидатурой Витории.
Фото: твиттер «Спартака»
Зарема весь май мочила Виторию. И намекала на нечестность Попова