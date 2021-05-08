Зарема о Витории: «Спросила его мнение о «Спартаке», о причинах проигрыша «Локо». Он ответил, что не смотрел матч, меня это удивило»

, жена владельца Леонида Федуна, рассказала о ходе переговоров по назначению нового тренера команды.

«За все время поиска главного тренера для команды была одна онлайн-конференция с Кике Сетьеном в декабре и очная встреча с Руем Виторией. С другими кандидатами общения не произошло, увы, даже онлайн, хотя я была готова вылететь куда потребуется в любое время для встречи и общения.

Встреча с Руем происходила примерно через пару дней после проигрыша «Локомотиву» (0:2), нашему принципиальному сопернику в борьбе за второе место. Я спросила у кандидата его мнение о команде, о причинах проигрыша, попросила проанализировать тактические ошибки, но он ответил, что не смотрел игру, сказал, что она не записалась. Меня этот ответ удивил, так как за время полета из Лиссабона можно было посмотреть как минимум три игры.

Причины неудачи с арабским клубом тоже вызвали больше вопросов. Говорят, что у клуба в тот момент не было руководства, но кто же назначил и выбрал следующего тренера? После ухода Витории «Аль-Наср» начал набирать очки.

Я хочу прояснить, что не обладаю достаточной компетенцией, чтобы оценить тренерский талант специалиста. Вопросы вызывали другие моменты, которые хорошо известны всем в клубе еще с января этого года.

Например, одно из положительных качеств тренера – то, что в «Бенфике» игроки выросли в цене (кстати, при Доменико наши игроки тоже подорожали!). Здесь заслуга не только тренера, но и всей выстроенной структуры португальского клуба. «Бенфика» всегда славилась тем, что продает игроков дорого и в большом количестве.

Однако в арабском клубе игрок Гонсало Мартинес, купленный за 16 миллионов евро, упал в цене до 14 миллионов», – сказал Салихова.

Витория тренировал «Бенфику» в 2015-2019 годах, вместе с командой он становился чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка страны.

Последним местом работы специалиста был клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, который он покинул в декабре 2020 года. Там он выиграл чемпионат Саудовской Аравии-2018/2019 и взял Суперкубок.

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